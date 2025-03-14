В Казани установили личности подростков, избивших отца с сыном в Салават Купере

В Казани установили личности подростков, избивших отца с несовершеннолетним сыном в Салават Купере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участниками нападения оказались учащиеся школ и техникумов. Все они уже достигли возраста уголовной ответственности.

5 марта в отдел полиции № 4 «Юдино» УМВД России по Казани поступило сообщение о нападении группы подростков на мужчину в микрорайоне Салават Купере. Пострадавший был доставлен в городскую больницу № 7 для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил начальнику Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о проверке по факту нападения группы подростков на отца с сыном.

Артём Дергунов