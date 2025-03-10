Бастрыкин потребовал отчет о проверке избиения отца и сына в Казани
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от начальника СУ СКР по Татарстану Владимира Липского доложить о проверке по факту нападения группы подростков на отца с сыном. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Бастрыкин потребовал отчет о проверке избиения отца и сына в Казани
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В социальных сетях распространилось видео, в котором группа подростков нападает на мужчину и его несовершеннолетнего сына.
Следственные органы СК России по Республике Татарстан организовали проверку по данному инциденту, рассматривая его в рамках статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).