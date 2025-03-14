Обвиняемого в мошенничестве Вячеслава Платона экстрадируют из Британии в Молдавию

Правоохранительные органы Великобритании задержали бизнесмена Вячеслава Платона, владеющего банком Moldindconbank S.A. в Кишиневе. Его экстрадируют в Молдавию, где бизнесмен проходит фигурантом по делам о коррупции и мошенничеству, сообщила Генпрокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Платон

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia Вячеслав Платон

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Молдавское ведомство написало в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной), что оно сотрудничает с британскими коллегами, чтобы задержанный мог предстать перед судом. В частности, ведомства решают вопрос организации передачи подозреваемого.

В России Вячеслав Платон заочно приговорен к 20 годам колонии строгого режима за вывод денег из России на сумму более 126 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) в составе преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Следствие установило, что в 2013–2014 годах он вместе с экс-лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным переводил деньги со счетов российских банков, предоставляя подложные документы. В октябре 2024 года бизнесмена обвинили в выводе еще 48 млрд руб. из России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавскую схему дополнили эпизодами».

Никита Черненко