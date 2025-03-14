Правительство насчитало 80 млрд рублей трат туристов в Нижегородской области

Туристы, посетившие Нижегородскую область в 2024 году, потратили в регионе около 80 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Никитин напомнил, что в минувшем году регион посетили 4,7 млн человек. «Для нижегородского бизнеса это возможности для развития и роста, а для города и региона – новые проекты, в том числе и комфортной городской среды», — отметил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», турпоток в Нижегородскую область в 2024 году увеличился на 12,5%. Ранее в правительстве со ссылкой на данные Нижегородстата сообщали, что объем платных услуг в сфере туризма превысил 21,8 млрд руб. с ростом на 22% в годовом выражении.

Владимир Зубарев