Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских сборных и клубов до мая 2025 года, сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В заявлении говорится, что статус России и Беларуси «продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года».

FIBA отстранила российские и белорусские команды от соревнований в марте 2022 года в связи с началом военной спецоперации на территории Украины.

Таисия Орлова