Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских сборных и клубов до мая 2025 года, сообщается на сайте организации.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В заявлении говорится, что статус России и Беларуси «продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года».

FIBA отстранила российские и белорусские команды от соревнований в марте 2022 года в связи с началом военной спецоперации на территории Украины.

Таисия Орлова

Новости компаний Все