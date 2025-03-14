Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года
Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских сборных и клубов до мая 2025 года, сообщается на сайте организации.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В заявлении говорится, что статус России и Беларуси «продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года».
FIBA отстранила российские и белорусские команды от соревнований в марте 2022 года в связи с началом военной спецоперации на территории Украины.