МИД России отменил рекомендации не ездить в Абхазию

Рекомендации для граждан России воздержаться от поездок в Абхазию отменены. Об этом сообщает МИД РФ. Решение принято на фоне стабилизации ситуации в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям»,— говорится в заявлении.

Правоохранительные органы двух стран постоянно контактируют по вопросам правопорядка и безопасности туристов, добавили в дипломатическом ведомстве.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию 15 ноября 2024 года на фоне протестов в стране. Представитель МИДа Мария Захарова тогда обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выходе за рамки правового поля.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября прошлого года из-за планов правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как утверждала оппозиция, лишило бы республику экономического суверенитета. 15 ноября протестующие проникли на территорию комплекса правительственных зданий, а к призывам отказаться от соглашения прибавилось требование об отставке экс-президента страны Аслана Бжании. Он согласился с требованиями покинуть пост. По итогам досрочных выборов главой государства был избран бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бадра Гунба уже не исполняет обязанности».