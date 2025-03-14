В Челябинске не нашли подрядчика для строительства тоннелей под метротрамвай

На сайте госзакупок не состоялся аукцион на выполнение работ по сборке тоннелепроходческого комплекса, прокладке и обделке тоннелей для метротрамвая в Челябинске. На торги с начальной стоимостью контракта более 8,8 млрд руб. никто не заявился. Соответствующий протокол комиссии был размещен на сайте госзакупок 14 марта.

«Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся, до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре»,— отмечено в протоколе.

Изначально заявки принимались с 6 по 24 февраля, а итоги аукциона планировали подвести 4 марта. Однако 14 февраля сроки были изменены. Прием заявок продлили до 12 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заказчиком работ выступила компания «Моспроект-3», которая является генеральным подрядчиком проекта по строительству метротрама в Челябинске. Согласно конкурсной документации, подрядчику необходимо собрать тоннелепроходческий комплекс и проложить два тоннеля общей длинной более 4,3 км — по 2,1 км каждый. Подземная трасса начнется на улице Овчинникова и пройдет вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. В полученных тоннелях подрядчику необходимо уложить чугунную обделку. Срок выполнения работ — с 28 марта 2025 года до 3 декабря 2026-го.

Строительство метротрамвая в Челябинске началось в октябре 2023 года. Компания «Моспроект-3» ранее выиграла аукцион на возведение линии «Север — Юг» и заключила с АО «Челябинский метротрамвай» контракт на сумму 49,5 млрд руб. Протяженность ветки составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути.