Метротраму прокладывают путь

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая «Моспроект-3» ищет исполнителя работ по созданию и обделке тоннелей. Начальная цена контракта — более 8,8 млрд руб. Подземная трасса появится на участке от улицы Овчинникова до Елькина на пересечении с улицей Карла Маркса. Окончание этих работ запланировано на конец 2026 года. Ранее сообщалось, что к этому сроку должно быть окончено строительство всей линии «Север—Юг». При этом для завершения проекта строителям понадобится проложить линию до остановок «Каслинская» и «Косарева» протяженностью около 6 км. Общая стоимость возведения ветки составляет более 49,5 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее сообщалось, что строительство всей линии «Север — Юг» завершат к концу 2026 года

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Ранее сообщалось, что строительство всей линии «Север — Юг» завершат к концу 2026 года

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Компания «Моспроект-3» — генеральный подрядчик проекта по строительству метротрама в Челябинске — объявила аукцион на сборку тоннелепроходческого комплекса, прокладку и обделку тоннелей. На этом этапе работ планируется провести подземную трассу, которая начнется на улице Овчинникова и пройдет вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Стоимость работ составит более 8,8 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, общая длина двух тоннелей составит более 4,3 км — по 2,1 км каждый. Глубина заложения — от 10,3 до 36,1 м. Подрядчику необходимо собрать проходческий комплекс, сделать два тоннеля, после чего разобрать установку. Далее в подземных коридорах уложат чугунную обделку. Конструкция состоит из ряда колец, объединенных в трубу. Срок выполнения работ — с 28 марта 2025 года до 3 декабря 2026-го. Победителя аукциона определят 4 марта.

В октябре прошлого года руководитель АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий заявлял, что подрядчик планирует завершить работы в 2026 году, а запустить метротрам в эксплуатацию — в 2027-м.

“Ъ-Южный Урал” направил в адрес АО «Моспроект-3», «Челябинский метротрамвай», министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области запрос о том, сдвигаются ли сроки сдачи объекта. На момент написания материала ответы не поступили.

Строительство метротрамвая в Челябинске началось в октябре 2023 года. Тогда губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что подрядчик приступает к подготовке площадки на улице Овчинникова для дальнейших работ.

Реализацией проекта занимается АО «Моспроект-3». В августе 2022 года АО «Челябинский метротрамвай» (принадлежит правительству Челябинской области в лице министерства промышленности и природных ресурсов региона) заключило с компанией контракт на сумму 49,5 млрд руб. «Моспроект-3» стал единственным участником и победителем аукциона на возведение линии «Север—Юг». Протяженность ветки составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Компания строит метро не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде и Красноярске. Она также развивает московский метрополитен, возводя новые станции и ветки. Помимо этого, «Моспроект-3» занимается строительством дорог, школ и зданий. Генеральным директором компании является Константин Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году организация получила выручку в размере более 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 234,8 млн руб.

Проект челябинского метротрамвая представляет собой комбинированный транспортный комплекс. Подземные пути будут соединяться с наземными трамвайными линиями. На поверхности разместят остановки на улицах Овчинникова, Каслинской и Косарева. Подземные остановочные пункты появятся на площади Революции и у Торгового центра.

В октябре 2024 года «Моспроект-3» закончил подготовительные работы на строительной площадке и приступил к организации котлована. Его длина составила 62 м, ширина —19 м. По состоянию на 6 февраля 2025 года котлован готов на 62%, сообщили в пресс-службе «Моспроекта-3». Далее подрядчик начнет сооружать железобетонный лоток длиной 20 м, шириной 29 м и толщиной 1,1 м. На нем пройдет сборка тоннелепроходческого комплекса для прокладки тоннелей диаметром примерно 6 м.

После запуска ветки «Север—Юг» планируется строительство второй линии метротрама «Запад—Восток».

Она протянется от Южно-Уральского государственного университета до Театра ЧТЗ. Подземные остановки появятся на ЮУрГУ, площади Революции и Комсомольской площади. На Театре ЧТЗ метротрамвай будет выезжать на поверхность. Под землей также оборудуют ветку для проезда в депо.

Метро в Челябинске запланировали возвести еще в 1992 году. Строительство продвигалось медленно из-за недостаточного финансирования. В январе 2014 года строительные площадки законсервировали. На тот момент частично были созданы две подземных станции на Комсомольской площади и возле Торгового центра. Их учли в актуальном проекте метротрамвая. В 2022 году Министерство строительства РФ предоставило Челябинской области инфраструктурный бюджетный кредит в размере 72,9 млрд руб. на реализацию проекта. Для метротрамвая планируют закупить 32 трехсекционных вагона. Их производством займется Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Ольга Воробьева