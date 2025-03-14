Португалия отказывается закупать истребители F-35 из-за риторики Трампа

Португалия отказывается от замены американских истребителей F-16 на F-35, сообщил глава Минобороны республики Нуну Мело. Решение связано с политикой новой администрации США в отношении стран НАТО и мирового сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нуну Мело, министр обороны Португалии

Фото: Abdesslam MIRDASS / Hans Lucas / AFP Нуну Мело, министр обороны Португалии

Фото: Abdesslam MIRDASS / Hans Lucas / AFP

По словам господина Мело, сейчас надежнее доверять другим союзникам Португалии по обороне. «И этот наш союзник (США.— “Ъ”), который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, может привести к ограничениям в использовании, обслуживании, комплектующих — во всем, что связано с тем, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях»,— отметил глава португальского Минобороны в интервью Publico.

Он уточнил, что у страны есть несколько «стоящих» вариантов замены F-16. На вопрос, рассматриваются ли в перечне французские истребители, министр не ответил.

В пятницу, 7 марта, глава оборонно-космического подразделения европейской корпорации Airbus — Airbus Defence and Space — Михаэль Шелльхорн призвал правительство Германии закупать вооружение у оборонных компаний Европы, а не в США. Он пояснил это предложение необходимостью наращивать суверенитет обороноспособности ЕС. В качестве примера господин Шелльхорн привел вывод датчан, что американские F-35, вероятно, «не лучшая идея, если пришлось бы защищать Гренландию».

Подробности — в материале «Ъ» «Европа высказалась по-военному».