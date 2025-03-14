Под Челябинском на главу организации ЖКХ завели дело из-за неуплаты долга

В Челябинской области Красноармеский районный отдел судебных приставов возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Комфорт сервис» по подозрению в злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Ранее суд взыскал с коммунальной организации 1,6 млн руб. в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Основанием для возбуждения дела против директор компании-должника стало неисполнение требования судебного пристава-исполнителя об ограничении расходных операций по кассе организации и расходование средств на цели, не связанные с исполнением судебных решений.

Руководителю грозит до двух лет лишения свободы