Людмила Самсонова уступила Арине Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной организации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 2:6, 3:6. Уступившая Самсонова занимает 25-е место в рейтинге WTA.

В полуфинале Арина Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз. Их прошлое противостояние в финале Australian Open-2025 завершилось победой Киз.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 16 марта. Он относится к категории WTA 1000. В 2024 году победительницей соревнований стала полька Ига Швентек.

Таисия Орлова