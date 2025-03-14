В Магнитогорске китайский ресторан работал с нарушениями

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило китайский ресторан «Шанхай» в Магнитогорске после жалобы местного жителя. Выяснилось, что заведение не зарегистрировано в государственных информационных системах и не имеет электронных ветеринарных документов на мясную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалоба в марте этого года поступила от жителя многоквартирного дома, в котором расположен ресторан. Инспекторы установили, что заведения нет в реестре предприятий «Цербер» и системе отслеживания «Меркурий». Регистрация в этих сервисах необходима для оформления обязательных электронных ветеринарных документов на мясо, из которого готовятся блюда.

Россельхознадзор 12 марта выдал ресторану предостережение и потребовал в ближайшее время исправить нарушения.