В Приамурье арестован владелец хостела после пожара с пятью жертвами

Благовещенский горсуд по ходатайству следователей арестовал на два месяца владельца нелегального хостела, где в пожаре вчерашней ночью погибли пять человек, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда в пятницу, 14 марта. Владельцу Юрию Киллякову инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Предварительно причиной трагедии названа авария на электрооборудовании.

По данным следствия, в 2004 году предприниматель Юрий Килляков приобрел в собственность второй этаж нежилого помещения, расположенного на улице Чайковского в Благовещенске,— это была бывшая столовая спичфабрики. Сначала он сдавал помещения в аренду под офисы, а в 2023 году из-за отсутствия спроса стал незаконно оказывать гостиничные услуги. По состоянию на 13 марта им было сдано в аренду за плату девять из одиннадцати комнат, где проживали десять человек. В ночное время в помещении на втором этаже произошло возгорание.

Как сообщал «Ъ», жертвами пожара стали две женщины и трое мужчин. Личности троих погибших установлены, в их числе мать и сын, которые приехали в Благовещенск из Сковородинского округа. Их близкие рассказали, что жилье обходилось примерно в 12 тыс. руб. в месяц. Еще трое пострадавших (один в тяжелом состоянии) госпитализированы.

Фигуранту дела грозит до десяти лет лишения свободы. После трагедии контролирующие органы проверят заведения, где оказывают подобные услуги.

Анна Яшина, Благовещенск