В Приамурье возбудили уголовное дело после пожара в хостеле с пятью жертвами

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области приступило к расследованию обстоятельств пожара в Благовещенске, при котором погибли пять человек. Как сообщили «Ъ» в ведомстве, по предварительным данным, горел нелегальный хостел. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время лицо, предоставляющее услуги по проживанию, задержано»,— уточнили в СУ.

Как сообщал «Ъ», пожар случился ночью 13 марта. Сотрудники МЧС спасли из огня 10 человек, трое из них пострадали.

Анна Яшина, Благовещенск