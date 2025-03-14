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В Краснодаре согласовали дизайн-проект сквера «Городской сад Карасунский»

Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края согласовал дизайн-проект сквера «Городской сад Карасунский», разработанный московской компанией «Яузапроект». Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Сейчас продолжается разработка концепции территории возле Карасунского пруда №4 в едином стиле «городского сада». Разработку комплексного дизайн-проекта планируют завершить до 15 апреля 2025 года.

После этого специалисты приступят к формированию единой концепции благоустройства всех Карасунских озер. По информации городского департамента хозяйства и ТЭК, точные сроки окончания проектных работ назвать трудно из-за сложности задачи. Отмечается, что из-за особенностей рельефа и необходимости разработки единого стиля для территории процесс может затянуться.

Алина Зорина

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