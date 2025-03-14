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Власти Белгорода объявили повторные торги на капремонт усадьбы Волковой

Муниципальное учреждение Белгорода «Управление капитального строительства» объявило новый аукцион по выбору подрядчика для капремонта объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Волковой: главный дом, конюшня». Как и на предыдущих торгах, начальная цена контракта составляет 46 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет и субсидии из областного. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

ОКН расположен на улице Корочанская, 318. Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, стены и плиты пола, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, тепловую сеть, сети связи, а также — благоустроить и озеленить территорию.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 1 мая 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 21 марта, итоги планируется подвести 25 марта.

Предыдущие торги на обновление усадьбы Волковой не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в них.

О планах по культурной активации исторического района Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова