После рейда ГАИ Ставрополя протоколы составили на 126 человек
В Ставрополе 13 марта прошла массовая проверка общественного транспорта. После рейда к административной ответственности привлекли 126 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В рейде участвовали представители краевого министерства дорожного хозяйства и ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции.
«Особое внимание уделено выявлению транспортных средств с техническими неисправностями, незаконно внесенными изменениями в конструкцию, нарушений режима труда и отдыха водителей пассажирского транспорта. По результатам мероприятия выявлены нарушения»,— сообщили в Миндоре Ставропольского края.
Как сообщал «Ъ-Кавказ», рейд охватил все позиции работы общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.