После рейда ГАИ Ставрополя протоколы составили на 126 человек

В Ставрополе 13 марта прошла массовая проверка общественного транспорта. После рейда к административной ответственности привлекли 126 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рейде участвовали представители краевого министерства дорожного хозяйства и ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции.

«Особое внимание уделено выявлению транспортных средств с техническими неисправностями, незаконно внесенными изменениями в конструкцию, нарушений режима труда и отдыха водителей пассажирского транспорта. По результатам мероприятия выявлены нарушения»,— сообщили в Миндоре Ставропольского края.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», рейд охватил все позиции работы общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Николай Аксенов