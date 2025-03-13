Госавтоинспекция Ставрополья проводит масштабные проверки на дорогах

В Ставропольском крае с 13 марта начались массовые проверки технического состояния автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейды проводят из-за увеличения числа ДТП и нарушений правил дорожного движения автобусами, маршрутками и грузовым транспортом.

«В профилактических мероприятиях, помимо нарядов ДПС, задействованы Госинспекторы технического надзора территориальных подразделений ГАИ региона»,— отметили в Госавтоинспекции .

Особое внимание — выявлению транспортных средств с техническими неисправностями, несанкционированными изменениями конструкции, а также случаям нарушения режима труда и отдыха водителей.

Николай Аксенов