Госавтоинспекция Ставрополья проводит масштабные проверки на дорогах
В Ставропольском крае с 13 марта начались массовые проверки технического состояния автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Рейды проводят из-за увеличения числа ДТП и нарушений правил дорожного движения автобусами, маршрутками и грузовым транспортом.
«В профилактических мероприятиях, помимо нарядов ДПС, задействованы Госинспекторы технического надзора территориальных подразделений ГАИ региона»,— отметили в Госавтоинспекции .
Особое внимание — выявлению транспортных средств с техническими неисправностями, несанкционированными изменениями конструкции, а также случаям нарушения режима труда и отдыха водителей.