Власти Тувы договорились с тремя торговыми сетевыми о стабилизации цен

Правительство Республики Тыва заключило соглашение с ООО «ИТ-Коннект», владельцем магазинов «Кукуруза», и ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», развивает ровничные сети «Пятерочка» и «Батон», о стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости. Информация об этом размещена на официальном портале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Соглашение подразумевает, в частности, ограничение торговой наценки, защищающее покупателей Тувы от резкого роста цен на товары первой необходимости. Также соглашение гарантирует наличие ассортимента необходимых продуктов в магазинах»,— говорится в сообщении правительства Тувы.

По распоряжению главы республики Владислава Ховалыга на муниципалитеты возложена обязанность еженедельно проводить мониторинг цен на продукты питания в населенных пунктах, и докладывать о результатах в минэкономразвития региона. «При необходимости, например, в праздничные дни, такой контроль проводится каждый день»,— подчеркнули в правительстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», X5 Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») 5 марта объявила о консолидации 100% долей сибирских торговых сетей «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «Хлебсоль».

Михаил Кичанов