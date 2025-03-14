Джефф Монсон обучит жителей Чукотки грэпплингу и джиу-джитсу

Боец и общественный деятель Джефф Монсон станет одним из почетных гостей Арктического фестиваля единоборств «Чукотка блиZко», который пройдет в Анадыре с 21 по 23 марта, сообщило правительство региона. Округ впервые проводит спортивное событие такого масштаба. Участие в фестивале примут спортсмены, тренеры и почетные гости, включая чемпионов мира и Олимпийских игр.

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Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Джефф Монсон

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Джефф Монсон проведет для всех желающих мастер-класс по грэпплингу и джиу-джитсу. Также в программе занятие по самбо у трехкратного чемпиона мира Галдана Жамсрана (Монголия) и мастер-класс по боксу для девушек от чемпионки мира Татьяны Зражевской.

В ходе фестиваля состоятся поединки по самбо, тайскому боксу и кикбоксингу с участием спортсменов из России, Киргизии, Узбекистана, Ирана и Танзании. Главным боксерским поединком станет бой Михаила Варламова и Айшата Басирова за титул чемпиона России в полулегком весе.

О том, в какой скандал Монсон попал из-за фотографии,— в материале «Под свастикой увидели антифашиста».

Ирина Тимофеева, Анадырь