В курганских магазинах «Светофор» вновь нашли нарушения

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора в результате внеплановой проверки в отношении ООО «Торгсервис 72» (сеть магазинов «Светофор» в Курганской области) выявило в точках несоблюдение требований к документам на продукты и условиям хранения товаров. Организации выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки сотрудники Россельхознадзора оценили работу семи магазинов сети. По адресам были установлены различные нарушения. Так, например, в одной из точек отсутствовала информация об условиях хранения и сроке годности на тушки и бедра цыплят бройлеров. В другой морозилки были заполнены льдом, а на оборудовании лежали рабочие куртки, перчатки и электрические провода, из-за которых товары могли загрязниться. В третьем магазине инспекторы зафиксировали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на возвратную продукцию. Помимо предписания, в отношении организации составлено два протокола по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале в 24 магазинах «Светофор» в Курганской области выявили нарушения: плесень на продуктах, несоблюдение сроков годности товаров и прочее. Компании объявили предостережение. Масштабные проверки в сети происходят по всей стране. Во многих регионах обнаружены различные нарушения, в том числе фальсификация продукции и нарушение сроков годности.

Виталина Ярховска