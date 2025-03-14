Вэнс: Трамп не поддержит перенос ядерного оружия на восток Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет шокирован, если президент Дональд Трамп поддержит размещение ядерного оружия на востоке Европы. Об этом ранее просил президент Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше – на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации»,— сообщил господин Вэнс в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).

13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы на польскую территорию. По его мнению, это станет сдерживающим фактором для России. Президент Польши предлагал подобный проект США в 2024 году — во время президентства Джо Байдена, но тогда инициатива не была реализована.

О реакции РФ на прошлый призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие — в материале «Ъ».