Президент Дуда вновь призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы на польскую территорию. Размещение ядерного оружия в Польше господин Дуда уже обсуждал со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно»,— сказал господин Дуда в интервью Financial Times. «Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь»,— добавил он.

Нахождение ядерного оружия в Польше, по мнению Анджея Дуды, станет сдерживающим фактором против возможной агрессии РФ. «Россия даже не колебалась, когда они переместили свое ядерное оружие в Беларусь,— сказал господин Дуда.— Они не спрашивали ни у кого разрешения». Financial Times напоминает, что президент Польши предлагал подобный проект США во время президентства Джо Байдена, но тогда инициатива не была реализована.

О реакции РФ на прошлый призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие — в материале «Ъ».