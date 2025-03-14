В уличной драке в Ярославле погиб врач из Петербурга

В уличной драке в Ярославле на улице Первомайской погиб врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов. О гибели сообщила клиника «БалтМед» на своей странице ВКонтакте.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта в центре города произошла драка, завершившаяся гибелью одного из участников. Доклад о ней потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Погибший работал врачом ультразвуковой диагностики. Руководство клиники и пациенты выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Карпова. 30-летний подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Антон Голицын