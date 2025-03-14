Ученик школы на Бестужевской попал в больницу после того, как его бросили об пол

Около полудня 13 марта в полицию поступило сообщение от врача школы на Бестужевской улице, который рассказал, что одного из учеников первого класса бросили на пол одноклассники, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мальчик ударился головой, его направили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам вынесут соответствующее решение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский школьник Саша получит 100 тысяч рублей за сломанный нос на перемене. У мальчика диагностировали перелом носа со смещением.

Андрей Маркелов