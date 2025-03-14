В Кремле назвали решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе проблеском здравого смысла

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать украинские власти виновными в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года является проблеском здравого смысла. При этом решение ЕСПЧ запоздало, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть»,— сказал официальный представитель Кремля.

ЕСПЧ признал украинские власти виновными в нарушении статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд постановил, что власти не приняли мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе, а также не инициировали и не провели эффективного расследования тех событий.

2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Беспорядки закончились большим пожаром в Доме профсоюзов. В результате тех событий погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Президент России Владимир Путин говорил, что участники мирной акции «были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов». В Кремле считают недопустимым и позорным, что виновные так и не понесли наказания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Что нужно знать о трагедии в Одессе».