На Камчатке глава компании пошла под суд за хищение 21 млн руб. по нацпроекту

В Петропавловске—Камчатском завершено расследование хищения при выполнении работ по госконтрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края. В мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняется 36-летняя глава ООО «Альфаснаб».

По версии следствия, гендиректор и ее супруг в период с мая по октябрь 2023 года в ходе исполнения госконтрактов по реконструкции двух мостовых переходов через реки на участках автомобильной дороги в Елизовском районе похитили более 21 млн руб. Бюджетные средства на ремонтные работы выделены в рамках национального проекта.

По данным «Ъ», дела возбуждены в отношении известной на Камчатке семейной чете — Андрея и Аллы Мамеевых. Они учредили ряд дорожно-строительных предприятий и руководили ими. Их компании также фигурируют в деле о сорванном муниципальном контракте по благоустройству микрорайона Мишенный-3 в Петропавловске—Камчатском и о строительстве дороги между микрорайонами Дачный и Северо-Восток. Также ФАС ранее выявила подлог на контрактах ООО «Альфаснаб» на сумму около 1 млрд руб.

Уголовное дело направлено в городской суд. Дело супруга предпринимательницы там уже рассматривается.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский