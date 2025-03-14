Трамп возложил вину за возможный шатдаун на демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае остановки работы американского правительства (шатдауна) на этой неделе, ответственность ляжет на Демократическую партию. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса... При наступлении шатдауна даже демократы признают, это будет их вина»,— сказал американский президент. Запись его выступления доступна на Youtube-канале Белого дома.

Он выразил надежду, что демократы в Сенате все же поддержат законопроект о финансировании работы правительства. Однако демократы в Сенате Конгресса США отказываются поддерживать предложенный республиканцами законопроект о продлении финансирования работы федерального правительства до конца финансового года.

Если документ, одобренный президентом, не будет принят до 23:59 14 марта (06:59 мск 15 марта), США столкнутся с шатдауном. В случае остановки работы правительства будут приостановлена деятельность некоторых ведомств и программ, а также выплаты зарплат сотням тысяч госслужащих.

Палата представителей США на заседании 11 марта одобрила продление финансирования правительства до конца сентября. Законопроект вызвал критику демократов в Конгрессе. Они утверждают, что он предоставит больше свободы действий президенту США Дональду Трампу и главе Департамента эффективности правительства Илону Маску в распределении финансирования. Республиканцы отрицают эти заявления.

Подробнее о шатдаунах в США — в материале «Ъ» «Работать не изволите».