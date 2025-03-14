Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправили в Хабаровск из-за погоды

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, был перенаправлен в Хабаровск из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

Также отменены рейсы:

HZ-3630 Южно-Сахалинск — Оха

HZ-3631 Оха — Южно-Сахалинск

TGA-1011 Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский

TGA-1012 Александровск-Сахалинский — Южно-Сахалинск

В пресс-службе отметили, что сейчас на аэродроме Южно-Сахалинска температура составляет -4. Ветер — 10 м/с, его порывы достигают 15 м/с. Видимость составляет 350 м.