40 человек ищут причину аварии, из-за которой отключили тепло в 350 зданиях Уфы

Как сообщила пресс-служба администрации Уфы, восемь коммунальных бригад по пять человек в каждой пытаются найти причину аварии, в результате которой без тепла и горячей воды остались 350 многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии, «на данный момент организована подача тепла в медицинские учреждения по временной схеме».

«С помощью другой котельной — №23 по улице Авроры, 18/3 — отопление восстановлено в медучреждениях в микрорайоне Зеленая роща»,— добавили в администрации.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в результате неустановленного «технологического повреждения» прекратила работу котельная №27. По этой причине тепло и горячая вода перестала поступать более чем в 350 жилых домов и других объектов в Советском и Кировском районах города.

Прокуратура Уфы ведет собственную проверку причин ЧП.

Олег Вахитов