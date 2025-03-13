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Москалькова назвала «шагом к справедливости» оценку ЕСПЧ одесской трагедии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать власти Украины виновными в нарушении права на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Оно связано с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня, 13 марта, ЕСПЧ обвинил украинские власти в том, что во время одесской трагедии они не предприняли должных мер для спасения людей и предотвращения насилия. Госпожа Москалькова назвала это «шагом к справедливости» для погибших и их родственников, которые «ждали этого дня столько лет».

«Более десяти лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем это решение неокончательное»,— написала российский омбудсмен в Telegram-канале.

Госпожа Москалькова уточнила, что помимо свидетельств родственников пострадавших в материалах суда есть много «сопутствующих документов». Среди них — сведения о «российской пропаганде» и мнение Европарламента по поводу случившегося.

2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Беспорядки закончились большим пожаром в Доме профсоюзов. В результате погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Подробности — в материале «Ъ» «Что нужно знать о трагедии в Одессе».

Фотогалерея

Хроника беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года

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2 мая 2014 года в Одессе играли футбольные клубы харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец». Перед матчем фанаты команд собирались пройти по городу маршем «За единство Украины». По данным российских СМИ, к ним присоединились активисты «Правого сектора» (запрещенная в России организация)

2 мая 2014 года в Одессе играли футбольные клубы харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец». Перед матчем фанаты команд собирались пройти по городу маршем «За единство Украины». По данным российских СМИ, к ним присоединились активисты «Правого сектора» (запрещенная в России организация)

Фото: AP / Sergei Poliakov

Cотрудники украинской милиции 2 мая 2014 года

Cотрудники украинской милиции 2 мая 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

В это же время в нескольких кварталах от Соборной площади, где встречались болельщики, собирались вооруженные люди в масках и с щитами, но без опознавательных знаков

В это же время в нескольких кварталах от Соборной площади, где встречались болельщики, собирались вооруженные люди в масках и с щитами, но без опознавательных знаков

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

Около 16 часов на Греческой улице началась драка. Стороны кидали друг в друга брусчатку и «коктейли Молотова». Однако установить, кто был зачинщиком конфликта, не удалось до сих пор. Очевидцы утверждают, что во время столкновений участники применяли огнестрельное оружие

Около 16 часов на Греческой улице началась драка. Стороны кидали друг в друга брусчатку и «коктейли Молотова». Однако установить, кто был зачинщиком конфликта, не удалось до сих пор. Очевидцы утверждают, что во время столкновений участники применяли огнестрельное оружие

Фото: AP / Sergei Poliakov

«Около пяти вечера приехала на Дерибасовскую, там уже были следы побоища. Пошла дальше — вижу, на горстку одних людей наступает орда других людей. Кто чей — непонятно. Чуть в стороне били ногами раненого парня, я кинулась, упала рядом, загородила его собой. Меня оттаскивали: “Женщина, отойдите!” Слава богу, подъехала скорая, раненого забрали. Один из нападавших стал вопить мне прямо в лицо: “Это был россиянин, я отвечаю, он был с топором, он хотел меня убить!” А я тоже стала кричать: “Будут тебя раненого добивать — я и тебя буду защищать”»,— рассказывала «Огоньку» одесситка Валентина Юрьева

«Около пяти вечера приехала на Дерибасовскую, там уже были следы побоища. Пошла дальше — вижу, на горстку одних людей наступает орда других людей. Кто чей — непонятно. Чуть в стороне били ногами раненого парня, я кинулась, упала рядом, загородила его собой. Меня оттаскивали: “Женщина, отойдите!” Слава богу, подъехала скорая, раненого забрали. Один из нападавших стал вопить мне прямо в лицо: “Это был россиянин, я отвечаю, он был с топором, он хотел меня убить!” А я тоже стала кричать: “Будут тебя раненого добивать — я и тебя буду защищать”»,— рассказывала «Огоньку» одесситка Валентина Юрьева

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

К вечеру эпицентр столкновений переместился на Куликово поле, где располагался лагерь Антимайдана. На площади перед Домом профсоюзов были сожжены палатки, сторонники Евромайдана начали оттеснять противников, применяя оружие и зажигательные смеси

К вечеру эпицентр столкновений переместился на Куликово поле, где располагался лагерь Антимайдана. На площади перед Домом профсоюзов были сожжены палатки, сторонники Евромайдана начали оттеснять противников, применяя оружие и зажигательные смеси

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Информация о столкновениях в центре Одессы быстро распространялась по городу. К Дому профсоюзов стало приходить все больше местных жителей

Информация о столкновениях в центре Одессы быстро распространялась по городу. К Дому профсоюзов стало приходить все больше местных жителей

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

В ходе столкновений активисты Антимайдана оказались прижаты к Дому профсоюзов и начали прятаться в здании. «Может, это была горючая смесь, хотя она вроде должна быть прозрачной, не знаю. Но эти бутылки, немного камней и иконки — вот и все оружие, что у нас было»,— вспоминает одесситка, которая оказалась в тот момент в Доме профсоюзов

В ходе столкновений активисты Антимайдана оказались прижаты к Дому профсоюзов и начали прятаться в здании. «Может, это была горючая смесь, хотя она вроде должна быть прозрачной, не знаю. Но эти бутылки, немного камней и иконки — вот и все оружие, что у нас было»,— вспоминает одесситка, которая оказалась в тот момент в Доме профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Стороны кидали друг в друга горючие смеси, но пожар, по версии региональных властей, начался после того, как в Дом профсоюзов залетело несколько горящих покрышек. Огонь распространялся снизу вверх, выйти из здания, как говорят очевидцы, было невозможно. Многим пришлось прыгать из окон, часть заблокированных в здании людей укрылась на крыше

Стороны кидали друг в друга горючие смеси, но пожар, по версии региональных властей, начался после того, как в Дом профсоюзов залетело несколько горящих покрышек. Огонь распространялся снизу вверх, выйти из здания, как говорят очевидцы, было невозможно. Многим пришлось прыгать из окон, часть заблокированных в здании людей укрылась на крыше

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

«Я считаю, что дом был подготовлен для сожжения. Иначе почему сразу была отключена вода? Ее даже в обычных кранах не было, мы ничего не могли потушить. Звонили, умоляли прислать пожарных, а те все не ехали»,— рассказывала Людмила Солнцева, которая была в горящем Доме профсоюзов

«Я считаю, что дом был подготовлен для сожжения. Иначе почему сразу была отключена вода? Ее даже в обычных кранах не было, мы ничего не могли потушить. Звонили, умоляли прислать пожарных, а те все не ехали»,— рассказывала Людмила Солнцева, которая была в горящем Доме профсоюзов

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

В спасении заблокированных в здании людей принимали участие около 50 пожарных и спасателей. По официальным данным, им удалось вывести из горящего Дома профсоюзов не менее 350 человек

В спасении заблокированных в здании людей принимали участие около 50 пожарных и спасателей. По официальным данным, им удалось вывести из горящего Дома профсоюзов не менее 350 человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Позднее против пожарных возбудили уголовное дело за несвоевременный выезд на вызов и за то, что средства для спасения были представлены не в полном объеме

Позднее против пожарных возбудили уголовное дело за несвоевременный выезд на вызов и за то, что средства для спасения были представлены не в полном объеме

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

Тех, кому удалось спастись из горящего здания, на площади встречали сторонники Евромайдана. «Огромная толпа беснующихся. Я их не могла воспринимать как живых — они были будто неодушевленные существа. У существ были кувалды, какие-то крючья, арматура. Они устроили “коридор позора”, первых наших ребят, которых выводили из здания, заставляли ползти и кричать “Слава Украине!”, каждый при этом бил этими арматурами по спине — вот такой способ воспитания патриотизма»,— рассказывала «Огоньку» на условиях анонимности одесситка, которая была на Куликовом поле 2 мая

Тех, кому удалось спастись из горящего здания, на площади встречали сторонники Евромайдана. «Огромная толпа беснующихся. Я их не могла воспринимать как живых — они были будто неодушевленные существа. У существ были кувалды, какие-то крючья, арматура. Они устроили “коридор позора”, первых наших ребят, которых выводили из здания, заставляли ползти и кричать “Слава Украине!”, каждый при этом бил этими арматурами по спине — вот такой способ воспитания патриотизма»,— рассказывала «Огоньку» на условиях анонимности одесситка, которая была на Куликовом поле 2 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

По официальным данным, 2 мая 2014 года во время беспорядков в Одессе погибли 48 человек, еще 250 пострадали

По официальным данным, 2 мая 2014 года во время беспорядков в Одессе погибли 48 человек, еще 250 пострадали

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

После событий в Одессе было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и против правоохранителей, которые не смогли подавить беспорядки. Главный подозреваемый по этому делу, бывший заместитель главы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, с тех пор скрывается от следствия

После событий в Одессе было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и против правоохранителей, которые не смогли подавить беспорядки. Главный подозреваемый по этому делу, бывший заместитель главы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, с тех пор скрывается от следствия

Фото: AP / Sergei Poliakov

По одному из дошедших до суда уголовных дел, в сентябре 2017 года суд города Черноморска Одесской области признал невиновными в массовых беспорядках 19 активистов движения «Одесская дружина», участвовавших в столкновениях на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года

По одному из дошедших до суда уголовных дел, в сентябре 2017 года суд города Черноморска Одесской области признал невиновными в массовых беспорядках 19 активистов движения «Одесская дружина», участвовавших в столкновениях на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

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2 мая 2014 года в Одессе играли футбольные клубы харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец». Перед матчем фанаты команд собирались пройти по городу маршем «За единство Украины». По данным российских СМИ, к ним присоединились активисты «Правого сектора» (запрещенная в России организация)

Фото: AP / Sergei Poliakov

Cотрудники украинской милиции 2 мая 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

В это же время в нескольких кварталах от Соборной площади, где встречались болельщики, собирались вооруженные люди в масках и с щитами, но без опознавательных знаков

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

Около 16 часов на Греческой улице началась драка. Стороны кидали друг в друга брусчатку и «коктейли Молотова». Однако установить, кто был зачинщиком конфликта, не удалось до сих пор. Очевидцы утверждают, что во время столкновений участники применяли огнестрельное оружие

Фото: AP / Sergei Poliakov

«Около пяти вечера приехала на Дерибасовскую, там уже были следы побоища. Пошла дальше — вижу, на горстку одних людей наступает орда других людей. Кто чей — непонятно. Чуть в стороне били ногами раненого парня, я кинулась, упала рядом, загородила его собой. Меня оттаскивали: “Женщина, отойдите!” Слава богу, подъехала скорая, раненого забрали. Один из нападавших стал вопить мне прямо в лицо: “Это был россиянин, я отвечаю, он был с топором, он хотел меня убить!” А я тоже стала кричать: “Будут тебя раненого добивать — я и тебя буду защищать”»,— рассказывала «Огоньку» одесситка Валентина Юрьева

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

К вечеру эпицентр столкновений переместился на Куликово поле, где располагался лагерь Антимайдана. На площади перед Домом профсоюзов были сожжены палатки, сторонники Евромайдана начали оттеснять противников, применяя оружие и зажигательные смеси

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Информация о столкновениях в центре Одессы быстро распространялась по городу. К Дому профсоюзов стало приходить все больше местных жителей

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

В ходе столкновений активисты Антимайдана оказались прижаты к Дому профсоюзов и начали прятаться в здании. «Может, это была горючая смесь, хотя она вроде должна быть прозрачной, не знаю. Но эти бутылки, немного камней и иконки — вот и все оружие, что у нас было»,— вспоминает одесситка, которая оказалась в тот момент в Доме профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Стороны кидали друг в друга горючие смеси, но пожар, по версии региональных властей, начался после того, как в Дом профсоюзов залетело несколько горящих покрышек. Огонь распространялся снизу вверх, выйти из здания, как говорят очевидцы, было невозможно. Многим пришлось прыгать из окон, часть заблокированных в здании людей укрылась на крыше

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

«Я считаю, что дом был подготовлен для сожжения. Иначе почему сразу была отключена вода? Ее даже в обычных кранах не было, мы ничего не могли потушить. Звонили, умоляли прислать пожарных, а те все не ехали»,— рассказывала Людмила Солнцева, которая была в горящем Доме профсоюзов

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

В спасении заблокированных в здании людей принимали участие около 50 пожарных и спасателей. По официальным данным, им удалось вывести из горящего Дома профсоюзов не менее 350 человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

Позднее против пожарных возбудили уголовное дело за несвоевременный выезд на вызов и за то, что средства для спасения были представлены не в полном объеме

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

Тех, кому удалось спастись из горящего здания, на площади встречали сторонники Евромайдана. «Огромная толпа беснующихся. Я их не могла воспринимать как живых — они были будто неодушевленные существа. У существ были кувалды, какие-то крючья, арматура. Они устроили “коридор позора”, первых наших ребят, которых выводили из здания, заставляли ползти и кричать “Слава Украине!”, каждый при этом бил этими арматурами по спине — вот такой способ воспитания патриотизма»,— рассказывала «Огоньку» на условиях анонимности одесситка, которая была на Куликовом поле 2 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

По официальным данным, 2 мая 2014 года во время беспорядков в Одессе погибли 48 человек, еще 250 пострадали

Фото: Reuters / Yevgeny Volokin

После событий в Одессе было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и против правоохранителей, которые не смогли подавить беспорядки. Главный подозреваемый по этому делу, бывший заместитель главы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, с тех пор скрывается от следствия

Фото: AP / Sergei Poliakov

По одному из дошедших до суда уголовных дел, в сентябре 2017 года суд города Черноморска Одесской области признал невиновными в массовых беспорядках 19 активистов движения «Одесская дружина», участвовавших в столкновениях на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Куцкий

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