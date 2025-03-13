Москалькова назвала «шагом к справедливости» оценку ЕСПЧ одесской трагедии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать власти Украины виновными в нарушении права на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Оно связано с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня, 13 марта, ЕСПЧ обвинил украинские власти в том, что во время одесской трагедии они не предприняли должных мер для спасения людей и предотвращения насилия. Госпожа Москалькова назвала это «шагом к справедливости» для погибших и их родственников, которые «ждали этого дня столько лет».

«Более десяти лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем это решение неокончательное»,— написала российский омбудсмен в Telegram-канале.

Госпожа Москалькова уточнила, что помимо свидетельств родственников пострадавших в материалах суда есть много «сопутствующих документов». Среди них — сведения о «российской пропаганде» и мнение Европарламента по поводу случившегося.

2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Беспорядки закончились большим пожаром в Доме профсоюзов. В результате погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Подробности — в материале «Ъ» «Что нужно знать о трагедии в Одессе».