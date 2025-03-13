Житель Карелии получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата

Суд признал 36-летнего жителя карельского города Суоярви виновным в поджоге военкомата с помощью коктейля Молотова, сообщает СУ СК по региону. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Первые четыре года он пробудет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в середине мая 2024 года злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подошел к зданию военного коммисариата Суоярвского района и бросил в него коктейль Молотова. В результате происшествия загорелась окно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге 76-летнюю пенсионерку приговорили к десяти годам по делу о теракте. Пожилая женщина подожгла микроавтобус, стоящий у здания одного из военкоматов в Ленобласти.

Андрей Маркелов