Сочи планирует принять более 350 тысяч туристов в майские праздники

Власти Сочи ожидают более 350 тыс. гостей в период майских праздников. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на департамент курортов и туризма администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Заполняемость гостиниц и санаториев курорта в праздничные дни может составить 80%, в некоторых популярных местах проживания — свыше 90%.

Сейчас уровень бронирования в санаторно-курортной сфере составляет около 55%. Гости чаще выбирают лечебно-оздоровительные программы и отели с развитой инфраструктурой, такими как бассейны и спа.

Как отметили в ведомстве, спрос на отдых в Сочи продолжит расти с приближением праздников. Пик бронирований прогнозируется в начале апреля.

В феврале 2025 года курорт принял более 1,13 млн туристов, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году Сочи побил рекорды, приняв 8 млн приезжих, на 5,17% больше, чем в 2023 году. С 2019 года число отдыхающих на курорте увеличилось на 123%, составив 41,8 млн человек за шесть лет.

Нурий Бзасежев