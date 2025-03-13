Террористическое сообщество созрело для суда

Семеро жителей ДНР предстанут перед судом по обвинению в совершении терактов и участии в террористическом сообществе. Они пытались подорвать начальника Мариупольского ГУ МВД ДНР и заместителя командира по военно-политической работе одной из воинских частей в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Управление СКР по Донецкой народной республике (ДНР) завершило расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей. По версии следствия, в период с февраля 2022 по январь 2023 года Служба безопасности Украины создала террористическое сообщество для совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. В него вошли более десяти человек.

Фигуранты успели совершить два теракта. Обвиняемые устанавливали взрывные устройства под автомобили, а затем дистанционно приводили устройства в действие.

В результате в одном случае пострадал начальник Мариупольского ГУ МВД ДНР, а также были значительно повреждены его автомобиль и служебное транспортное средство сотрудников оперативно-боевого тактического формирования МВД ДНР «Каскад».

Кроме того, в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края обвиняемые следили за заместителем командира по военно-политической работе одной из воинских частей и, предположительно, планировали совершить террористический акт аналогичным способом, подложив под его автомобиль взрывное устройство.

Фигуранты были задержаны в результате совместной работы следователей управления СКР и оперативников УФСБ по ДНР.

В зависимости от роли в преступлениях они обвиняются в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), совершении теракта в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств, совершенных организованной группой и повлекших причинение значительного имущественного ущерба (ч. 4 ст. 222.1; п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и других преступлениях.

Уголовное дело будет рассматриваться в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. «В отношении иных участников террористического сообщества уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается»,— говорится в сообщении следственного комитета.

Ефим Брянцев