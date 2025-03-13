Пьяного дебошира с самолета Уфа – Петербург отправили под стражу до 9 мая

Московский районный суд отправил под стражу до 9 мая 2025 года Александра Ионцева, который устроил пьяный дебош на борту самолета, следовавшего в Пулково из Уфы. Об этом сообщила 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установило следствие, 10 марта в период с 14:25 до 16:55 Ионцев из хулиганских побуждений нецензурно выражался и приставал к девушке-бортпроводнику. На неоднократные просьбы успокоиться мужчина не реагировал.

Буйный пассажир попытался оказать сопротивление при попытке пресечь его неадекватные действия. Он ударил стюарда по лицу, тем самым создав угрозу безопасности полета. Свою вину Ионцев признал, против меры пресечения возражал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажира рейса Новосибирск – Петербург отправили под стражу до 3 мая за аналогичный дебош. Мужчина оскорблял пассажиров и членов экипажа, а также пытался проникнуть в кабину пилота.

Андрей Маркелов