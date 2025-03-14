«Истории любви» на пуантах, «БИРТМАН» в «Авроре», гастроли МХТ и «Парад оркестров» в Филармонии

Весна неумолимо наступает, и никакие погодные перепады не позволяют этому процессу противостоять. Традиционно расцветает и культурная жизнь Петербурга, впрочем, никогда не замирающая. Новые гастроли, премьеры, концертные программы и выставки ждут жителей и гостей нашего города в ближайшие выходные и в течение всей следующей недели. Самые заметные события — в еженедельной пятничной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий солист Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) Артур Мкртчян

Фото: предоставлено организаторами Ведущий солист Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) Артур Мкртчян

Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 14 марта, на сцене БКЗ «Октябрьский» состоится гала-концерт «Истории любви. Лучшее». В нем примут участие звезды балета главных театров двух столиц. Зрители получат возможность насладиться талантом и мастерством заслуженной артистки РФ, примы-балерины Большого театра Евгении Образцовой, заслуженного артиста РФ, премьера Большого театра Семена Чудина, заслуженной артистки РФ, примы-балерины Академического театра балета Бориса Эйфмана Марии Абашовой, примы-балерины Мариинского театра Надежды Батоевой, премьера Мариинского театра Филиппа Степина, заслуженной артистки РФ, примы-балерины Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксаны Кардаш, приглашенной примы-балерины МАМТ Ксении Рыжковой, британского хореографа и артиста балета Джоны Кука, лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Соболевского, ведущего солиста МАМТ Артура Мкртчяна и ведущей солистки МАМТ, лауреата премии Москвы Валерии Мухановой.

В гала-концерте будет три действия: 1-й акт — классические па-де-де из всемирно известных балетных постановок, легендарные дуэты и адажио, 2-й акт — современные номера с авторской хореографией, 3-й акт — премьера: балетная постановка Джоны Кука (Великобритания) под названием Played.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Юлия Паршута

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Певица Юлия Паршута

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Также 14 марта в клубе «Космонавт» на Бронницкой вновь пройдет большой сольный концерт певицы Юли Паршуты. Яркий, узнаваемый стиль исполнительницы — инди-поп/рок с глубокими текстами, которые влюбляют в себя с первого аккорда. Слушателей ждет вечер погружения в атмосферу любви, чувственности и влекущего за собой удивительного голоса Юли Паршуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Шостаковича под управлением главного дирижера филармонии, народного артиста РФ Николая Алексеева

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Шостаковича под управлением главного дирижера филармонии, народного артиста РФ Николая Алексеева

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В субботу, 15 марта, в Большом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича выступлением Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии, народного артиста РФ Николая Алексеева откроется цикл концертов «Парад оркестров», который объединяет несколько программ в исполнении ведущих российских симфонических коллективов. Старейший симфонический оркестр страны исполнит одну из величайших симфоний XX века — Восьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, посвященную легендарному дирижеру Евгению Мравинскому.

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Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского» Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского»

В Эрмитажном театре 16 марта покажут балет «Ромео и Джульетта». В спектакле примет участие народный артист РФ Фарух Рузиматов. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского при создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Петра Чайковского с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части из величайших произведений Чайковского: Симфонии № 6, Сюиты № 3, «Итальянского каприччио», Концерта для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление оркестра MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Дирижер Теодор Курентзис во время выступления.

Фото: Дарья Кривитская Выступление оркестра MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Дирижер Теодор Курентзис во время выступления.

Фото: Дарья Кривитская

Продолжит «Парад оркестров» в Филармонии 17 марта выступление Симфонического оркестра и хора musicAeterna и Государственного академического русского хора имени А. Свешникова под управлением Теодора Курентзиса: прозвучит Вторая симфония Густава Малера. Солистки — Софья Цыганкова (сопрано) и Юлия Вакула (меццо-сопрано).

Еще через два дня, 19 марта, в рамках этого же цикла в Филармонии выступят Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина и звезда мировой музыки пианист Николай Луганский. В программе — Второй фортепианный концерт Шопена, Романтическое интермеццо Александра Глазунова и последняя, Седьмая симфония Яна Сибелиуса.

А в следующую субботу, 22 марта, программа «Парада оркестров» представит знаменитый Фортепианный концерт Эдварда Грига в исполнении Бориса Березовского и Уральского академического филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. Прозвучат сюита из музыки к драме «Пер Гюнт» Грига и Первая симфония Брамса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в зале кинотеатра во время просмотра фильма

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Зрители в зале кинотеатра во время просмотра фильма

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В кинотеатре «Формула кино Галерея» с 18 по 23 марта пройдет «Кинофестиваль Франкофонии» в рамках «Дней Франкофонии в России». Зрителям представят киноленты разных жанров, раскрывающие искусство современного кинематографа, а также разнообразие культур Франкофонии. В программе этого года — семь фильмов из Франции, Швейцарии, Канады, Венгрии, Кипра, Германии и России. Откроет фестиваль комедийная драма из Швейцарии «Собачье дело», главный герой которой — пес Коди — получил Премию пальмовой собаки (альтернативная кинопремия, которую вручают международные кинокритики во время Каннского фестиваля) 2024 года. В центре сюжета — оживленное и порой комичное судебное разбирательство, в котором на кону стоит жизнь животного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта»

Фото: предоставлено организаторами Сцена из мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта»

Фото: предоставлено организаторами

Ведущие артисты известных мюзиклов выступят 19 марта на сцене ДК «Выборгский» в яркой и увлекательной театрализованной программе «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта». Авторские костюмы и детально проработанный свет дополнят слаженную и талантливую актерскую игру звездного состава. В ролях: Надежда Проскурина, Эд Шульжевский, Денис Дэмкив, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальное шоу «Аватар» в Планетарии

Фото: Amadeus Concerts Музыкальное шоу «Аватар» в Планетарии

Фото: Amadeus Concerts

В середине недели, 20 марта, в Планетарии на Обводном канале пройдет музыкальное шоу «Аватар». На самом большом проекционном куполе в мире организаторы воссоздадут атмосферу легендарного фильма: пейзажи Пандоры, просторы космоса, удивительный растительный и животный мир, а главное, конечно же, музыка Джеймса Хорнера в исполнении ведущих музыкантов Amadeus Concerts. Зрителей ждет часовое музыкально-проекционное шоу, в котором можно почувствовать себя настоящим космическим путешественником.

В галерее «Цифергауз» (Новая Голландия) 20 марта открывается выставка «Моей матерью был компьютер», куратором которой выступит Ольга Вад — руководительница магистратуры Art & Science Университета ИТМО, сокуратор выставки Hydra в пространстве «Севкабель Порт». Проект, посвященный искусственному интеллекту и процессам, лежащим в его основе, собрал в себе инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы девятнадцати современных авторов. Повествование экспозиции разворачивается на семь залов, каждый из которых символизирует стадию чувственного принятия человеком незнакомого — от страха к интересу и установлению партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров во время выступления.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров во время выступления.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сольный концерт Леонида Федорова, лидера легендарной группы «АукцЫон», состоится 21 марта в новом петербургском клубе «Рассвет» на улице Комсомола. Традиционно это всегда — сеанс одновременной игры в музыку, поэзию, высокое безумие, ритуальный транс. И это разговор напрямую от сердца к сердцу. Каждая песня господина Федорова, вне зависимости от того, исполняет он ее с «АукцЫоном», в дуэте с другими музыкантами или сольно, не допускает интерпретаций со стороны. Несмотря на безусловную «хитовость» практически каждого сочинения, взяться за их исполнение может только сам автор. Это действительно редкий случай неотделимости создания от создателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Росгосцирка

Фото: предоставлено организаторами Шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Росгосцирка

Фото: предоставлено организаторами

На манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продолжается гастрольное шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Росгосцирка. Эта программа была создана на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. По словам организаторов, шоу отличает особый стиль и фирменный почерк господина Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, а также авторская музыка. Гастроли шоу «Бурлеск» продлятся в цирке Чинизелли до 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Биртман

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Группа Биртман

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ни много ни мало «грандиозный» концерт петербургского коллектива «БИРТМАН» обещают 22 марта в клубе «Аврора». Группа выступит с программой «Лучшее». Поклонникам предлагают вспомнить шлягеры ранних альбомов и спеть вместе все новые хиты. В общем, вечер из разряда: «Не повторяется такое никогда», предупреждают сами музыканты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Чайка» МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Александра Торгушникова / МХТ им. А. П. Чехова Сцена из спектакля «Чайка» МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Александра Торгушникова / МХТ им. А. П. Чехова

Большие гастроли Московского художественного театра им. А. П. Чехова пройдут в Петербурге с 23 марта по 8 апреля. Спектакли состоятся на сценах БКЗ «Октябрьский», БДТ имени Г. А. Товстоногова и Александринского театра (Основная и Новая сцены). Петербургские зрители увидят восемь постановок, которые отражают все грани современного МХТ: от парада всех звезд Художественного театра в литературно-музыкальном вечере «Истории любви» до панк-комедии «Как вам это понравится» по Уильяму Шекспиру и от новых мхатовских прочтений чеховской «Чайки» до лермонтовского «Маскарада».

В воскресенье, 23 марта, на сцене БКЗ «Октябрьский» состоится литературно-музыкальный вечер «Истории любви» с участием Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Наташа Швец будут читать рассказы Чехова, Булгакова, Горького, Куприна, Вампилова и других знаковых для МХТ авторов под музыку Кузьмы Бодрова. Тема рассказов одна — любовь. Счастливая и безответная, первая и последняя, грешная и святая… Премьера спектакля была приурочена к 70-летию Юрия Башмета и 125-летию МХТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ирина Понаровская

Фото: Наталья Волконская / официальный сайт Ирины Понаровской Певица Ирина Понаровская

Фото: Наталья Волконская / официальный сайт Ирины Понаровской

И, наконец, 24 марта на сцену БКЗ выйдет непревзойденная и вечно молодая Ирина Понаровская, которой как никому на нашей эстраде подходит определение «дива». В ее карьере было, кажется, все: и триумф на фестивале «Сопот-1976» с овациями и неоднократным выходом на бис, и титул «Мисс Шанель Советского Союза», присвоенный ей в 1990 году, и роль Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика», и совместное выступление с Тото Кутуньо, и множество киноролей, и хиты, на которых выросло несколько поколений. За несколько десятилетий на сцене она меняла образы и звучание, оставаясь моментально узнаваемой благодаря своей невероятной энергетике и темпераменту, чувству стиля и, конечно, голосу: мощному, драматичному, со знаменитой хрипотцой.

Госпожа Понаровская — это тот случай, когда большой талант сочетается с отличной школой и железной дисциплиной (именно поэтому над ее вокалом, кажется, не властно время). «Один шаг на сцену — и я дома»,— сказала как-то певица в одном из интервью. Каждое ее выступление — это полная самоотдача артистки, ставшие классикой песни «Рябиновые бусы», «Ты мой бог», «Спасибо за любовь», «Женщина всегда права», и самые яркие эмоции, которые остаются со слушателем на долгое время.

Подготовил Андрей Цедрик