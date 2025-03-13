В Херсонской области арестовали гражданку Украины за шпионаж

Жительница Херсонской области арестована по обвинению в шпионаже и передаче данных спецслужбам Украины. Об этом сообщает управление ФСБ России по региону.

«Гражданка Украины 2003 года рождения передавала СБУ данные о дислокации российских военных и расположении базовых станций операторов сотовой связи в Херсонской области через мессенджер Telegram»,— говорится в сообщении регионального УФСБ РФ.

Задержанной грозит наказание до 20 лет лишения свободы по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).

25 февраля российская контрразведка арестовала 51-летнюю жительницу региона. Ее также подозревали в шпионаже в пользу СБУ. Ранее против задержанной возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК).