РФС дисквалифицировал футболиста «Зенита» Вендела на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) подтвердил правильность решения арбитра состоявшегося 8 марта матча 20-го тура чемпионата России между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом» Виталия Мешкова об удалении ведущего полузащитника гостей Вендела. Бразилец получил прямую красную карточку за непристойный жест — показанный трибунам средний палец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вендел пропустит матч с «Зенитом» 16 марта, на одну игру он дисквалифицирован условно.

Вендел и представители «Зенита» настаивали на том, что игрок лишь ответил на провокацию воронежских фанатов, оскорблявших его на расовой почве.

Вендел выступает за «Зенит» четыре года. В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России (сезон-2023/2024) и трехкратным обладателем суперкубка России (2021, 2022, 2024). В следующем сезоне футболист будет выступать за бразильский «Ботафого».

Об инциденте с Венделом — в материале «Ъ» «Российский футбол вспомнил о расизме».

Роман Левищев