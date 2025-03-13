Новым руководителем АО «Волгабурмаш» стал Иван Аветисян

Должность генерального директора АО «Волгабурмаш» занял Иван Аветисян. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфаксе». До этого компанией руководил Сергей Драгомир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В конце января этого года Иван Аветисян покинул должность председателя правления ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Как тогда отметили в СВГК, топ-менеджер переходит «на новую работу». Вскоре стало известно, что он стал управляющим директором ООО «УКХ "Волгопромгаз"».

И СВГК, и «УКХ "Волгопромгаз"» принадлежат отцу Ивана Аветисяна — Владимиру Аветисяну. Основной вид деятельности УКХ «Волгопромгаз» — управление недвижимостью. ООО «СВГК» является крупнейшим игроком на газовом рынке Самары, компании принадлежит порядка 90% газораспределительных сетей в городе.

АО «Волгабурмаш» занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2023 году выручка предприятия превысила 1,5 млрд руб., прибыль составила 161 млн руб.

Сабрина Самедова