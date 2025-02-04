Иван Аветисян возглавил ООО «УКХ "Волгопромгаз"»

Иван Аветисян, в прошлом месяце покинувший должность председателя правления ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), стал управляющим директором ООО «УКХ "Волгопромгаз"». Соответствующая информация опубликована в «СПАРК-Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Обе компании принадлежат отцу Ивана Аветисяна — Владимиру Аветисяну.

Основной вид деятельности УКХ «Волгопромгаз» — управление недвижимостью. В 2023 году, по данным «СПРАК-Интерфакс», выручка компании превысила 527 млн рублей, при этом организация получила убыток в размере 3,5 млн руб. До февраля 2025 года руководителем организации был Анатолий Афанасьев.

ООО «СВГК», которое Иван Аветисян возглавлял с 2018 года, является крупнейшим игроком на газовом рынке Самары, компании принадлежит порядка 90% газораспределительных сетей в городе. Новым председателем правления СВГК стал Денис Волков, до этого занимавший должность главного инженера предприятия.

Сабрина Самедова