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Иван Аветисян покинул должность председателя правления СВГК

Должность председателя правления ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) вчера, 28 января, покинул Иван Аветисян, сын бенефициара компании Владимира Аветисяна. Об этом сообщили в пресс-службе СВГК. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иван Аветисян возглавлял организацию с июля 2018 года. Как отмечается в сообщении СВГК, теперь топ-менеджер переходит «на новую работу». Новым председателем правления стал Денис Волков, до этого занимавший должность главного инженера предприятия.

Денис Волков окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» в 2004 году. Работу в СВГК он начал в том же 2004 году в должности мастера. В должности главного инженера СВГК Денис Волков работал с декабря 2020 года. 

ООО «СВГК» является крупнейшим игроком на газовом рынке Самары, компании принадлежит порядка 90% газораспределительных сетей в городе. В декабре минувшего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о начале возврата активов на газовом рынке, переданных компаниям, связанным с Владимиром Аветисяном. 

Сабрина Самедова

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