В Уфе проводят проверку информации о смерти пациента после визита к стоматологу

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы организовал процессуальную проверку по сообщению в социальной сети о смерти пациента после посещения стоматологической клиники, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в релизе.

Как сообщал Telegram-канал Башкирия Online, 38-летний уфимец почувствовал себя плохо после лечения зуба в стоматологической поликлинике №4. Через несколько дней у него поднялась температура, появилась опухоль на челюсти, а во рту и на теле — язвы. В разных поликлиниках ему ставили разные диагнозы, назначенное лечение не помогало. В конце февраля, когда показатели лейкоцитов достигли критической отметки, пациента экстренно доставили в ГКБ №21, но не госпитализировали, а отправили в общий коридор ждать «скорую». Во время ожидания уфимцу стало плохо, он умер реанимации медучреждения.

Майя Иванова