Водоканал установил прицепы-цистерны с питьевой водой по адресам вблизи места прорыва трубы на Подвойского, 47. Также была организована поставка бутилированной воды для социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водоканал расставил питьевые цистерны по адресам вблизи прорыва трубы на Подвойского

Фото: пресс-служба Водоканала Водоканал расставил питьевые цистерны по адресам вблизи прорыва трубы на Подвойского

Фото: пресс-служба Водоканала

Цистерны были установлены, в частности, у дома № 1 по Березовой улице, возле д. 5к2 по Ленинградской улице, по адресам «Областная, д. 3», «Школьный переулок, д. 2», «Солнечная, д. 2». С полным списком можно ознакомиться в Telegram-канале организации.

Коммунальная авария произошла возле дома № 47 по улице Подвойского утром 13 марта — из-за прорыва трубы округу затопило водой. К месту происшествия для устранения технологического нарушения были направлены 10 аварийных бригад и 20 единиц спецтехники. Из-за аварии часть жителей района столкнулась с перебоями в подаче воды.

Как пояснили в Водоканале, речь идет о технологическом нарушении на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм (1,2 метра). Из-за ремонтных работ для автомобилистов закрыли участок улицы Лопатина (от улицы Коллонтай до Подвойского).

«Для устранения повреждения предприятию требуется провести значительный объем ремонтных работ. Водоканал заверяет жителей, что аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме до возвращения штатного режима работы системы водоснабжения»,— сообщили в пресс-службе организации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на пересечении Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы местные жители заметили разлив кипятка.

Дарья Астанина