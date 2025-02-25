Разлив кипятка заметили на Троицком проспекте в Петербурге

Утром 25 февраля на пересечении Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы местные жители заметили разлив кипятка. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что дефект у дома 9-2 по Троицкому проспекту был обнаружен специалистами при плановом объезде.

Сейчас проводятся работы по диагностике и определяют точное место дефекта. Обеспечены необходимые меры безопасности, движение по Троицкому проспекту и 1-й Красноармейской улице ограничено. В компании подчеркнули, что указанный участок включен в программу реконструкции. Замена ненадежного трубопровода запланирована на 2026–2027 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком у метро «Приморская». Им оказали необходимую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Андрей Маркелов