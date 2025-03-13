«Сочиавтотранс» будет преобразован в акционерное общество в апреле 2025 года

Муниципальное предприятие «Сочиавтотранс» в апреле 2025 года будет преобразовано в акционерное общество «Сочигортранс». В пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи сообщили «Ъ-Сочи», что все акции компании останутся в собственности муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Балансовая стоимость активов предприятия, подлежащих приватизации, составляет 1,992 млрд руб. Эта сумма станет уставным капиталом нового акционерного общества. Он будет поделен на 19,92 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 100 руб. каждая.

До первого собрания акционеров руководство компанией сохранит действующий директор «Сочиавтотранса» Анатолий Мухомор. В совет директоров войдут пять представителей городской администрации, включая заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра.

Реорганизация проводится в рамках требований федерального законодательства, согласно которому все муниципальные унитарные предприятия, работающие на товарных рынках, должны быть ликвидированы или приватизированы до 1 января 2025 года. Закон был инициирован Федеральной антимонопольной службой.

Начало работы АО «Сочигортранс» запланировано на апрель 2025 года.

Вячеслав Рыжков