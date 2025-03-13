В Уфе заведующий отделением поликлиники обвиняется в мошенничестве

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело заведующего хирургическим отделением поликлиники, обвиняемого в 23 эпизодах хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, заведующий, узнав о начислении зарплаты и стимулирующих выплат подчиненным, попросил их перечислить ему деньги якобы на хозяйственные нужды. Всего с 24 августа 2023 года по 12 сентября 2024 года он таким образом получил 275,7 тыс. руб. Деньги он присвоил, отмечено в релизе.

Заседание по делу назначено на 20 марта.

Майя Иванова