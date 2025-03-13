Следователи выясняют обстоятельства гибели супругов в пожаре под Воронежем

Сотрудники Калачеевского межрайонного следственного отдела управления СКР по Воронежской области устанавливают обстоятельства гибели 77-летнего мужчины и его 78-летней супруги. Их тела были найдены 12 марта в доме на улице Красноармейской села Подгорное Калачеевского района. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла стать неисправность электропроводки, рассказали в СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят опрос очевидцев, планируется проведение экспертиз, чтобы установить точную причину возникновения возгорания и смерти супругов. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

За прошлую неделю в Черноземье зафиксировали 260 пожаров, в результате которых погибли пять человек и как минимум один пострадал. Такие данные приводили региональные главки МЧС.

Мария Старикова