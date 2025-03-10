За неделю в Черноземье произошло 260 пожаров, погибли пять человек

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 260 пожаров, в результате которых погибли пять человек, еще как минимум один пострадал. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 29 возгораний, из которых восемь произошли в жилых помещениях. В селе Хлевище Алексеевского округа погибла 87-летняя жительница. Подразделения МЧС России 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Воронежской области за неделю произошло 35 пожаров. Два человека погибли и как минимум один пострадал. Подразделения МЧС России девять раз реагировали на дорожные происшествия.

В Курской области потушили 47 пожаров. В Курском районе, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, в результате возгорания погиб местный житель. Подразделения МЧС России более 200 выезжали на вызовы по тревоге и 30 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 48 пожаров. О пострадавших не сообщается.

В Орловской области зарегистрировали 85 возгораний. Один человек погиб, одного удалось спасти и еще десять эвакуировали. Подразделения МЧС России 67 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 16 пожаров. Пострадавших не зафиксировано, одного человека спасли. Подразделения МЧС России отреагировали на 15 дорожных происшествий.

С 24 февраля по 2 марта в Черноземье произошло 144 пожара, в результате которых погибли пять человек, еще как минимум двое пострадали.

Егор Якимов