Первоуралец, задержанный за подготовку терактов, арестован в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Первоуральска, задержанному сотрудниками ФСБ за отправку посылок с самодельными взрывными устройствами, сообщил источник в правоохранительных органах. Он арестован на два месяца, до 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Первоуральска, подозреваемого в попытке покушения на российских военнослужащих и сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Екатеринбурге. По данным ФСБ, задержанный был завербован украинскими спецслужбами.

По версии следствия, подозреваемый забрал из тайников в аэропорту Челябинска пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под парфюмерные наборы, и разослал их «Почтой России» военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в разных регионах России.

Полина Щуцкая