ФСБ задержала жителя Первоуральска за попытку покушения на военных и госслужащих

Сотрудники ФСБ задержал 21-летнего жителя Первоуральска, подозреваемого в попытке покушения на российских военнослужащих и сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Екатеринбурге. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанный был завербован украинскими спецслужбами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте свердловчанин за денежное вознаграждение от украинских спецслужб забрал из схронов в аэропорту Челябинска пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства (СВУ), которые были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. При открытии упаковки, СВУ должны были взорваться.

После этого он разослал посылки «Почтой России» военнослужащим и представителям органов власти, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. «В 2024 году по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в аэропорту тайник, из которого изъяли четыре СВУ. Планировалось, что они будут отправлены военным из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской области. По данному факту отдел УФСБ по Челябинской области возбудил дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

«Я познакомился в интернете с неким Антоном, который проживает в Украине. Он дал мне задание распознать машины и место проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Он обещал мне $6 тыс., но деньги так и не выплатил. Он удалил аккаунт и заблокировал меня», — сказал задержанный.

Мария Шараева